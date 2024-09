Momento MT |Do R7

Desafios da educação inclusiva em Mato Grosso A inclusão da criança com deficiência nas escolas da rede pública e privada, em Mato Grosso, enfrenta sérios desafios. As dificuldades...

A inclusão da criança com deficiência nas escolas da rede pública e privada, em Mato Grosso, enfrenta sérios desafios. As dificuldades passam por ausência de estrutura física e de pessoal especializado na capital e interior do estado, falta de acessibilidade, descumprimento da legislação, entre outras questões. O assunto foi discutido nesta quarta-feira (04), em reunião realizada entre os promotores de Justiça que atuam na defesa da cidadania.

