Desafios do saneamento na Amazônia são tema de seminário anunciado por Alan Rick

O senador Alan Rick (União-AC), em pronunciamento no Plenário na terça-feira (15), anunciou a realização de um seminário de desenvolvimento regional nos dias 7 e 8 de novembro no Acre. O evento abordará os desafios enfrentados pela Amazônia, com ênfase na necessidade de melhorias no saneamento básico. O senador destacou que muitos municípios da região ainda não se adequaram à nova legislação de resíduos sólidos e ao marco legal do saneamento, aprovado em 2020.

