Desafios e Gratidão: Mães Compartilham Experiências no CRAS Jardim União

Mais uma vez, mães e gestantes assistidas pelo programa Criança Feliz, na unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Jardim União, participaram da roda de conversa realizada na última quinta-feira (24). Esta atividade faz parte da programação de visitas para adesão de novas beneficiárias ao projeto da Prefeitura de Cuiabá, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

