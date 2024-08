Desafios e superações no cultivo de feijão em Mato Grosso Estado tem 170 mil hectares plantados do grão Altos custos, falta de energia e mosca branca. Produzir feijão em Mato Grosso não...

Estado tem 170 mil hectares plantados do grão

Altos custos, falta de energia e mosca branca. Produzir feijão em Mato Grosso não tem sido fácil para os agricultores. No entanto, muitos produtores têm conseguido driblar as dificuldades e investido no grão. Apenas na safra 2023/2024 foram 170 mil hectares plantados, com colheita de aproximadamente 300 mil toneladas. O feijão tem sido utilizado como opção para a 3ª safra, que tem sido possível por causa da irrigação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.