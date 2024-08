Desastre Ambiental: Incêndios Devastam Parques em Minas Gerais Ao menos sete unidades de conservação de Minas Gerais estão sofrendo com incêndios nos últimos dias. No Parque Nacional da Serra... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h01 ) ‌



Ao menos sete unidades de conservação de Minas Gerais estão sofrendo com incêndios nos últimos dias. No Parque Nacional da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte, o fogo começou no domingo (28) e, segundo o ICMBio, atingiu mais de 6 mil hectares.

