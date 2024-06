Descentralização dos serviços de Vigilância Sanitária em destaque

Sorriso sediou ontem, 25 de junho, um encontro entre secretários de saúde e técnicos dos setores de Vigilância Sanitária que integram a área da Regional do Teles Pires. No encontro, o coordenador de Vigilância Sanitária do Estado, Marcos Roberto Arcanjo Dias, trabalhou o Gerenciamento do Risco Sanitário e Gestão de Qualidade na Vigilância Sanitária. O debate foi promovido pelo Escritório Regional de Saúde de Sinop (ERS).

