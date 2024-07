Descoberta alarmante: 90% das mortes em Sorriso são de criminosos ligados a facções Dados do Observatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública apontam que 90% dos casos de homicídio no ano passado, em Sorriso... Momento MT|Do R7 19/07/2024 - 10h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h03 ) ‌



Dados do Observatório da Secretaria de Estado de Segurança Pública apontam que 90% dos casos de homicídio no ano passado, em Sorriso, envolveram pessoas ligadas às organizações criminosas, ou seja, de um total de 81 casos, em 2023, 73 foram de pessoas com passagens criminais.

