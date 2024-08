Descoberta Chocante: Mãe Desaparecida Encontrada Morta em Casa Uma família descobriu que a mãe, dada como desaparecida há mais de 10 anos, estava morta dentro de casa esse tempo todo. O caso... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher morreu há 10 anos

Uma família descobriu que a mãe, dada como desaparecida há mais de 10 anos, estava morta dentro de casa esse tempo todo. O caso ocorreu na província de Hyogo, na região de Kansai, no Japão e foi descoberto após um dos familiares contratar uma empresa de serviço de limpeza Sukkirin Co., Ltd para limpar a residência “abandonada” pela senhora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Audiência discute impactos de pulverização aérea de agrotóxicos em terras indígenas

• Inmet prevê nova onda de frio a partir desta sexta-feira

• Família descobre que mãe desaparecida estava morta dentro de casa; entenda a história