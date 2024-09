Descoberta de túnel em Bangu revela plano de fuga de detentos A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou ter descoberto nesta segunda-feira (2) um túnel que estava sendo... Momento MT|Do R7 02/09/2024 - 18h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou ter descoberto nesta segunda-feira (2) um túnel que estava sendo escavado por detentos do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Confúcio Moura diz que é preciso identificar fator que impede crescimento

• Policiais descobrem túnel em presídio de Bangu que seria usado em fuga

• Proposta cria programa para prevenir violência contra criança e adolescente