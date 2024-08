Descoberta Incrível: Garrafa de 146 Anos Revela Mensagem do Passado Uma descoberta foi feita por Amy Smyth Murphy, uma mulher de 49 anos, enquanto passeava pelo Inlet State Park, em Ocean City, nos... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 05/08/2024 - 18h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Garrafa encontrada por norte-americana

Uma descoberta foi feita por Amy Smyth Murphy, uma mulher de 49 anos, enquanto passeava pelo Inlet State Park, em Ocean City, nos Estados Unidos, no fim do feriado de 4 de julho. Ela encontrou uma garrafa verde antiquada com rolha, que continha um cartão de visita datado de 1876 e um texto escrito à mão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Projeto proíbe demitir vítima de violência doméstica por até um ano após medida protetiva de urgência

• Bombeiros Militares localizam corpo de homem que se afogou no rio Guaporé

• Investigado que deu golpes em pai, idosas e deficientes é preso pela Polícia Civil