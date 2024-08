Descoberta Incrível: Nova Árvore Rara é Encontrada no Rio de Janeiro Uma espécie nova de árvore frutífera foi encontrada na área do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia, no município de... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 17h07 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma espécie nova de árvore frutífera foi encontrada na área do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia, no município de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. A descoberta da Siphoneugena carolynae, uma “parente próxima” das jabuticabeiras, foi feita pelos pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) Thiago Fernandes e João Marcelo Braga.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova suspensão de decreto que mudou regulamentação da reforma agrária

• Suspeito de sequestrar e agredir venezuelano a pauladas é preso pela PM

• Suspeito de sequestrar e agredir venezuelano a pauladas é preso pela PM