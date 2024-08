Descoberta Inusitada: Pescador Encontra Tubarão de Lego no Mar Um pescador britânico fisgou uma peça de Lego rara que pode valer até US$ 532 (R$ 2.837) no mercado de revenda. Richard West, de... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 13h07 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h07 ) ‌



Peça de lego encontrada pelo pescador faz parte de carregamento que naufragou há 27 anos

Um pescador britânico fisgou uma peça de Lego rara que pode valer até US$ 532 (R$ 2.837) no mercado de revenda. Richard West, de 35 anos, encontrou o item nostálgico a 32 quilômetros da costa de Cornwall, próximo a Penzance, no Reino Unido.

