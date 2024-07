Descubra a importância do cooperativismo para a sociedade

Alto contraste

Neste 4 de julho comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo, data que começou a ser celebrada em 1923 como uma confraternização entre as pessoas ligadas às atividades de cooperativismo. Mas, para que essa comemoração acontecesse, em 1844, no interior da Inglaterra, 28 pessoas decidiram se unir para montar o próprio armazém e conseguir comprar itens básicos em maior quantidade com preços melhores, surgindo aí a primeira instituição cooperativista do mundo. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



