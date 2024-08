Descubra a Nova Exposição de Miguel Penha em Chapada dos Guimarães! O premiado artista plástico mato-grossense Miguel Penha Chiquitano apresenta a nova exposição ‘Amazônia Profunda’, com obras inspiradas... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h33 ) ‌



O premiado artista plástico mato-grossense Miguel Penha Chiquitano apresenta a nova exposição ‘Amazônia Profunda’, com obras inspiradas no imaginário e memórias do artista em paisagens do Cerrado, Amazônia e Pantanal. A mostra será lançada nesta sexta-feira (02.08), às 19h, no Centro Cultural Casa di Rose, em Chapada dos Guimarães.

