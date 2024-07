Descubra como a pecuária leiteira se destaca na agricultura familiar de MT

Dados do Sistema Estadual Integrado de Agricultura Familiar (SEIAF), da Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso, revelam as principais atividades econômicas dos 141 municípios do Estado. A pesquisa com informações inseridas pelos municípios no primeiro semestre deste ano destaca a importância da agricultura e da pecuária, com a pecuária leiteira emergindo como a atividade mais relevante.

