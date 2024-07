Descubra como o biodiesel está revolucionando a indústria agrícola

‌



O Grupo Amaggi organizou no começo deste mês uma caravana de jornalistas nacionais e alguns locais, para conhecerem as suas operações com biodiesel derivado da soja. A caravana visitou a Fazenda Sete Lagoas, no município de Diamantino, onde 21 máquinas agrícolas e rodoviárias, da marca John Deere usam o biodiesel B100 como combustível, num projeto iniciado em 2021. Assistimos no campo a colheita de milho com máquinas movidas pelo B100. O consumo é semelhante ao do diesel, mas leva a vantagem das emissões de carbono menores e diferentes. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



