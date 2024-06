Descubra como se inscrever nas novas turmas de xadrez na Vila Operária

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Xadrez. As aulas para as novas turmas serão abertas a partir das 17 horas, na Biblioteca da Vila Operária. Até então, as aulas das oficinas aconteciam somente aos sábados, na biblioteca Rachid Mamed, no Centro, nos turnos da manhã e à tarde. A expansão das oficinas acontece diante da parceria entre a Associação Rondonopolitana de Xadrez e a Secretaria de Cultura. As aulas são gratuitas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.