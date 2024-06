Descubra o 1º Festival de Rapadura em Nossa Senhora do Livramento

O edital Viver Cultura, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), viabilizou a realização do primeiro Festival de Rapadura - Descobrindo Sabores e Saberes. Com entrada gratuita, o evento será realizado neste sábado (29.06), das 8h às 17h, no Centro de Memória da Rapadura, que fica na Comunidade Campo Alegre de Baixo, em Nossa Senhora de Livramento.

