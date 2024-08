Descubra o Novo Livro de Itamar Vieira Junior que Encanta Crianças Em Chupim, sua estreia na literatura infantil, o escritor Itamar Vieira Junior retoma o universo retratado em Torto Arado para... Momento MT|Do R7 11/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 14h16 ) ‌



Em Chupim, sua estreia na literatura infantil, o escritor Itamar Vieira Junior retoma o universo retratado em Torto Arado para convidar o leitor a conhecer a realidade do campo. O livro, lançado na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), traz uma narrativa que explora o trabalho no campo e as desigualdades sociais, apresentando a história de Julim, uma criança que descobre o mundo rural.

