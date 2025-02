Desenvolve MT liberou R$ 16 milhões em crédito com fundo de aval do Sebrae em 2024 ¿A Desenvolve MT, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, garantiu o segundo lugar no ranking das instituições financeiras que... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

¿A Desenvolve MT, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, garantiu o segundo lugar no ranking das instituições financeiras que mais operaram o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em 2024. A operação serve como garantia nas operações de crédito contratadas no Estado.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Saúde orienta as gestantes sobre a importância da vacinação

Governador afirma que equipamentos para o Hospital Central já estão sendo instalados

FICCO/Ilhéus prende homem por posse irregular de arma de fogo