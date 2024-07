Desenvolve MT promove mutirão de renegociação de débitos em Mato Grosso A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT promove, a partir de segunda-feira (22.07), uma campanha de renegociação... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h34 ) ‌



A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT promove, a partir de segunda-feira (22.07), uma campanha de renegociação para clientes inadimplentes com débitos em aberto até 31 de dezembro de 2022, judicializados ou não. A ação será realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) e vai até o dia 02 de agosto.

