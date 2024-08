Desigualdade Previdenciária: Mulheres Negras em Situação Crítica As mulheres negras são o grupo mais vulnerável em termos de proteção previdenciária entre a população com idade entre 16 e 59 anos... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 14h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem sobre desigualdade previdenciária

As mulheres negras são o grupo mais vulnerável em termos de proteção previdenciária entre a população com idade entre 16 e 59 anos. Levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que, em 2022, 21,2% delas não tinham condições de contribuir para a Previdência, situação em que se encontram apenas 6,8% do grupo de homens brancos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• PF, Receita Federal e Força Nacional apreendem eletrônicos em fundo falso de veículo

• Câmara aprova urgência para seis propostas e encerra sessão desta quinta

• Bombeiros combatem incêndio que se iniciou em caçamba de caminhão e se alastrou por vegetação