Deslizamento de muro em Sorriso após forte chuva Equipes da Prefeitura atuam na limpeza do local e área segue monitorada Equipes da Prefeitura já estão atuando na mitigação de estragos...

Equipes da Prefeitura já estão atuando na mitigação de estragos causados pela chuva desta madrugada (22 de outubro), com 99,2 mm, segundo o Inmet. Um conjunto de quitinetes e uma casa foram afetados no bairro Novo Horizonte, com a queda de um muro e a entrada de água e lama nas residências.

