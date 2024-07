Desmistificando o Prazer: O Que Realmente Significa o Orgasmo? Embora geralmente associados, a ejaculação não é necessariamente sinônimo de orgasmo. Quem explica é o médico Luiz Otavio Torres... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 12h34 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dia Mundial do Orgasmo

Embora geralmente associados, a ejaculação não é necessariamente sinônimo de orgasmo. Quem explica é o médico Luiz Otavio Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), que conversou com a Agência Brasil por ocasião do Dia Mundial do Orgasmo, celebrado nesta quarta-feira (31).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Prefeitura de Cuiabá convoca candidatos aprovados nas funções de Pedagogo, TDI, TNE e ASG, para todas as regionais

• Projeto autoriza assistência técnica a importar diretamente peças de equipamentos médicos

• MT Hemocentro divulga calendário de coletas de sangue para o mês de agosto