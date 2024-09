Despedida da ex-senadora Maria do Carmo em Aracaju Morreu neste sábado (31), aos 83 anos, a ex-senadora Maria do Carmo de, de câncer no pâncreas com metástases hepáticas. Ela estava...

Morreu neste sábado (31), aos 83 anos, a ex-senadora Maria do Carmo de, de câncer no pâncreas com metástases hepáticas. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do hospital São Lucas, em Aracaju, onde realizava hemodiálise. a disfunções renal e cardiovascular. Viúva do ex-governador de Sergipe João Alves, a ex-senadora deixa filhos, netos e irmãos.

