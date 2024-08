Despedida de Silvio Santos: Últimos Momentos e Cerimônia Intimista O corpo do apresentador Silvio Santos foi sepultado na manhã deste domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo... Momento MT|Do R7 18/08/2024 - 12h38 (Atualizado em 18/08/2024 - 12h38 ) ‌



Sepultamento de Silvio Santos

O corpo do apresentador Silvio Santos foi sepultado na manhã deste domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia foi restrita a amigos e familiares.

