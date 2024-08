Destroços do Acidente Aéreo Chegam à Voepass em Ribeirão Preto Os destroços do avião da Voepass já estão na sede da empresa em Ribeiro Preto, em São Paulo. A retirada dos restos da aeronave... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 14h37 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h37 ) ‌



Os destroços do avião da Voepass já estão na sede da empresa em Ribeiro Preto, em São Paulo. A retirada dos restos da aeronave do local da queda, em Vinhedo (SP), terminou no fim de semana.

