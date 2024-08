Destruição de Drogas: Ação da Polícia Civil em Porto Alegre do Norte A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Porto Alegre do Norte, realizaram, na manhã desta sexta-feira (16.08), a incineração... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h07 ) ‌



A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Porto Alegre do Norte, realizaram, na manhã desta sexta-feira (16.08), a incineração de cerca de 100 quilos de drogas. A queima ocorreu com a participação do Ministério Público e da Vigilância Sanitária.

