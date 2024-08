Destruição e tragédia: tufão Shanshan devasta o Japão O tufão Shanshan atingiu com força total a ilha de Kyushu, no sul do Japão , na manhã desta quinta-feira (29). A Agência Meteorológica... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h42 ) ‌



Aproximação do tufão já havia causado temporais que vitimaram três pessoas

O tufão Shanshan atingiu com força total a ilha de Kyushu, no sul do Japão , na manhã desta quinta-feira (29). A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu o alerta mais elevado para ventos, chuvas fortes e ondas gigantes. Pelo menos três pessoas morreram devido à tempestade, segundo informações da AFP.

