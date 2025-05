Detran apresenta novos projetos para modernizar atendimento e gestão

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) apresentou, na tarde de quarta-feira (7.5), no auditório da sede da Autarquia, uma série de projetos voltados à modernização da gestão e para a melhoria do atendimento ao cidadão mato-grossense. Durante o evento, foram detalhadas as funcionalidades do Painel de Indicadores em Power BI, uma ferramenta dinâmica e visual para o acompanhamento de dados e indicadores relevantes para a gestão e as atividades do Detran; melhorias no aplicativo MT Cidadão, com novas funcionalidades e aprimoramentos desenvolvidos para tornar o acesso aos serviços do Detran mais prático e eficiente para o cidadão; o novo Portal de Serviços Digitais, com atualizações e novas funcionalidades implementadas no portal online, visando facilitar o acesso e a interação dos usuários com os serviços digitais do Detran, além do Portal de Credenciamento.

