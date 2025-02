Detran-MT realiza blitzes com ações educativas com foco na volta às aulas O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Ações Educativas, dará início, na próxima... Momento MT|Do R7 29/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h08 ) twitter

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Ações Educativas, dará início, na próxima quinta-feira (30.1), às ações educativas de trânsito dentro da campanha “Volta às Aulas”. A primeira ação será na avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, nas proximidades da Escola Estadual Liceu Cuiabano “Maria de Arruda Muller”. Serão realizadas blitzes educativas com apoio da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito do Detran, abordando condutores dos veículos com informações sobre a importância de usar o cinto de segurança e de usar os dispositivos corretos para cada faixa etária no transporte das crianças. Saiba mais sobre essas importantes ações educativas no trânsito consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sesp assina carta e reafirma compromisso de combater trabalho escravo em MT

