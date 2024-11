Diagnóstico revela impacto das renúncias fiscais em Mato Grosso Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Relator das contas anuais do Governo do Estado de 2024 e da auditoria especial sobre os incentivos fiscais...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) contará com o apoio técnico e científico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na análise das contas anuais do Governo do Estado de 2024 e da auditoria especial sobre os incentivos fiscais do Estado. O objetivo é ter um diagnóstico preciso e garantir que a população seja de fato beneficiada diante das renúncias fiscais autorizadas pelo Estado, que só em 2023 atingiram o valor de R$10,8 bilhões.

