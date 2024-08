Diálogos com a sociedade: MPMT traz projeto inovador para shopping em Cuiabá O Ministério Público do Estado de Mato Grosso retomará na próxima segunda-feira (02) o projeto Diálogos com a Sociedade no Shopping...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso retomará na próxima segunda-feira (02) o projeto Diálogos com a Sociedade no Shopping Estação. Durante 10 dias, de segunda a sexta-feira, serão realizados podcasts e entrevistas no estúdio “bolha”, que ficará localizado em ponto estratégico do shopping. A programação começa às 17h, com a realização do podcast “Vozes do MPMT” com os parceiros da iniciativa. E, na sequência, às 19h, ocorrerão rodadas de entrevistas, que serão transmitidas ao vivo no Portal Primeira Página, da Rede Mato-grossense de Televisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.