Disque Extorsão 181 fecha primeiro mês com 380 denúncias registradas e resulta em operações

O serviço de denúncia Contra Facções Criminosas, criado pelo Governo do Estado de Mato Grosso como parte das ações do Programa Tolerância Zero, recebeu 380 denúncias no primeiro mês de funcionamento e já resultou em operações policiais. Criado em 11 de março, o serviço registrou uma média de 13 denúncias ao dia.

Saiba mais sobre as operações e o impacto das denúncias no trabalho da Polícia Civil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

