Do Tráfico à Vida: 12 Filhotes de Arara Nascem em São Paulo Na segunda-feira (5), nasceram 12 filhotes de araras resgatados ainda nos ovos no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de uma tentativa... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 19h07 (Atualizado em 08/08/2024 - 19h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filhotes de Arara

Na segunda-feira (5), nasceram 12 filhotes de araras resgatados ainda nos ovos no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de uma tentativa de tráfico de animais. De um total de 24 ovos encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP) no dia 1 de agosto, quando o traficante foi preso no aeroporto, os 12 filhotes estão recebendo atenção e cuidados na unidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Civil alerta população sobre cuidados com celulares em eventos de grande aglomeração

• Resgatados do tráfico, 12 filhotes de arara nascem em São Paulo

• PF prende homem em flagrante pelo crime de moeda falsa em Roraima