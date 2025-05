Dois cruzamentos na Avenida do CPA serão temporariamente fechados a partir do sábado (10) A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que dois cruzamentos da Avenida do CPA serão temporariamente... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h07 ) twitter

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que dois cruzamentos da Avenida do CPA serão temporariamente fechados a partir do próximo sábado (10.05), para continuidade das obras de implantação do Sistema BRT. A previsão é que a interdição dure em torno de duas semanas.

