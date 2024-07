Dois homens presos em flagrante por furto qualificado no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quarta-feira (3/7), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro (FICCO/RJ) prendeu em flagrante dois homens que tentavam receber um notebook com a utilização de um documento falso, no Centro de Entrega de Encomendas, no do Rio de Janeiro/RJ. O verdadeiro destinatário do produto é um oficial da Marinha, Almirante de Esquadra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.