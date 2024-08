Domingo Cultural: A 1ª Feira do Conhecimento Encanta Luverdenses O domingo à tarde contou com uma atividade diferente para os luverdenses que apreciam cultura e turismo, com a realização da 1ª...

O domingo à tarde contou com uma atividade diferente para os luverdenses que apreciam cultura e turismo, com a realização da 1ª Feira do Conhecimento Cultural, realizado no Museu Histórico. O momento contou com apresentações das oficinas da Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde, movimentos culturais, participação dos artesãos e apresentação de um filme.

