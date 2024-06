Dorival Júnior confiante para o confronto contra o Paraguai

Momento MT |Do R7

Dorival Junior em treino pela Seleção Brasileira

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, projetou nesta quinta-feira (27) o confronto contra o Paraguai, adversário de sexta-feira (28), em Las Vegas. O treinador acredita no trabalho realizado pela equipe desde o final de maio para conseguir o resultado positivo no Allegiant Stadium. Na segunda-feira (24), o Brasil empatou com a Costa Rica, por 0 a 0, na estreia na Copa América.

