DR com Demori: Economista Laura Carvalho analisa cenário econômico na TV Brasil

No programa *DR com Demori* que vai ao ar nesta terça-feira (23), às 23h, na **TV Brasil**, o jornalista Leandro Demori conversa com a economista Laura Carvalho. Autora do livro *Valsa Brasileira*, vencedor do Prêmio Jabuti, professora da Universidade de São Paulo (USP) e diretora na Open Society Foundation, ela analisa o cenário econômico atual e as medidas necessárias para reduzir a desigualdade social no país.

