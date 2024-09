Dr. Luiz Fernando promove encontro com médicos para discutir saúde em Cuiabá

Um dos mais lembrados nas pesquisas eleitorais pela população cuiabana, o vereador candidato à reeleição, Dr. Luiz Fernando (União Brasil) reuniu mais de 150 lideranças da área de saúde na noite desta segunda-feira (9). A reunião, realizada na Associação Médica no Bairro Jardim Itália, contou com a presença do candidato a prefeito, Eduardo Botelho, escolhido pelo partido do vereador e também pelo governador Mauro Mendes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.