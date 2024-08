Drones na Luta Contra o Desmatamento em MT

A 2ª Promotoria de Justiça de Vila Rica (a 1.259km de Cuiabá) destinou dois drones modelo “DJI Mavic 3 Enterprise Thermal” para serem utilizados na fiscalização de desmatamentos e outros ilícitos ambientais na região. Os equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e aplicados em iniciativas cadastradas no Banco de Projetos e Entidades (Bapre) do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

