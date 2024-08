Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam, nesta quinta-feira (29.08), dois homens, de 18 e 21 anos, por tráfico ilícito de drogas no bairro Residencial Jequitibá, em Várzea Grande. Na ação, os militares apreenderam 32 porções de substância análogas à maconha e diversos materiais para embalagem e comercialização das drogas.

