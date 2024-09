Duplicação da BR-163: um passo importante para MT

Nesta sexta-feira, 13 de setembro, a Nova Rota do Oeste, empresa controlada pelo Governo de Mato Grosso, assina a ordem de serviço para mais um importante trecho da BR-163. Desta vez, será a duplicação do percurso entre Sinop e Sorriso. O evento, marcado para as 16h, ocorrerá no km 749 da BR-163, ao lado da Havan, em Sorriso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.