EBC brilha no Prêmio Sebrae com produções premiadas O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, com o episódio “O valor do lixo”, foi o vencedor na categoria vídeo, na etapa do Distrito... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 20h01 ) ‌



O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, com o episódio “O valor do lixo”, foi o vencedor na categoria vídeo, na etapa do Distrito Federal, na 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ).

