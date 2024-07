Edital da Secel viabiliza nova temporada da peça Nepal, espetáculo premiado do Theatro Fúria O edital Viver Cultura, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), viabiliza a nova temporada de... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 17h04 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h04 ) ‌



O edital Viver Cultura, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), viabiliza a nova temporada de Nepal, peça que ficou em cartaz entre os anos de 2000 e 2010, acumulando prêmios relevantes do teatro brasileiro. Com adaptações, o espetáculo do Theatro Fúria será apresentado neste sábado (20.07) e domingo (21.07), no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.

