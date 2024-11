Eduardo Magalhães propõe revogação da taxa de lixo em Cuiabá 16/10/2024 Vereador Eduardo Magalhães quer revogar cobrança da taxa de lixo em Cuiabá Se depender do empenho do vereador Eduardo Magalhães... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se depender do empenho do vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) dois projetos de autoria do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) que mexem diretamente no bolso do povo cuiabano, serão revogados: o empréstimo de R$ 139 milhões com o Banco do Brasil e a taxa do lixo. Durante sessão ordinária na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (15), o parlamentar disse que a cobrança da taxa significa um ato de grande irresponsabilidade com a população. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Marcelo Castro homenageia professores e pede que profissão seja mais valorizada

• Mais de 700 servidores participam de jornada que incentiva a inovação

• PF desarticula fraude em vestibular online de medicina

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.