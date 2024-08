Educação Brasileira em Crise: Confúcio Alerta para a Estagnação O senador Confúcio Moura (MDB-RO) chamou a atenção para a situação da educação no Brasil durante seu pronunciamento no Plenário...

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) chamou a atenção para a situação da educação no Brasil durante seu pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (19). Ele destacou resultado divulgado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, que aponta uma “estagnação no sistema educacional” no país.

