Educação em Crise: Paralisação em Mato Grosso Revela Medos e Descontentamentos

Em 12 de agosto, a rede estadual de ensino em Mato Grosso vivenciou uma paralisação marcante, com adesão de profissionais da educação de diversas regiões do estado. Iniciado em Lucas do Rio Verde, o movimento se espalhou para municípios como Matupá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Primavera do Leste, Pedra Preta, Campinápolis, São Pedro da Cipa, Cuiabá e Várzea Grande.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.