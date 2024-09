Educação em Mato Grosso recebe investimento de US$ 100 milhões A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) autorização para o estado de Mato Grosso tomar US$ 100 milhões...

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (3) autorização para o estado de Mato Grosso tomar US$ 100 milhões emprestados do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Os recursos devem financiar parte do Projeto Aprendizagem em Foco Mato Grosso, que busca promover entre os jovens um maior nível de aprendizagem e a conclusão dos estudos na idade certa. O texto agora será analisado em Plenário, juntamente com o requerimento de urgência também aprovado na CAE.

